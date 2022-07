Fortes chaleurs : des événements annulés

Aux bas des remparts de Vannes (Morbihan), les bénévoles bravent le soleil déjà écrasant pour préparer les Fêtes historiques qui commencent ce mercredi. Caroline tente tant bien que mal de monter son échoppe. Pendant deux jours, la ville remonte le temps... au XIVe siècle. Près de 500 figurants animent un village médiéval et des spectacles. Fabrice porte déjà son habit en laine. C’est presque un jeu d’enfant à côté de l’armure qui l’attend cet après-midi. Mais la chaleur monte. À dix heures, il faisait déjà plus de 30 °C. La mairie a décidé d’annuler le premier défilé prévu cet après-midi pour préserver les participants et les milliers de spectateurs attendus. C’est une décision de bon sens pour les Vannetais et les vacanciers. Seul le premier défilé est annulé. Les spectacles nocturnes et les feux d’artifices sont maintenus. Demain, les figurants pourront de nouveau parader au grand jour. Selon les prévisions, il ne devrait faire que 32 °C. TF1 | Reportage M. Giraud, E. Lévèque