Fortes chaleurs : les jardiniers redoublent d'attention

Aucune région ne va échapper à la nouvelle vague de chaleur. Pour assurer les dernières récoltes de la saison, les jardiniers épuisent leurs ultimes réserves d'eau. Une dure journée pour les fleurs avec plus de 30° C à Vernou-sur-Brenne (Indre-et-Loire). Les jardiniers ne cessent donc d'arroser et tentent de sauver leurs plantes. Certains craignent d'ailleurs que la facture ne soit salée. Et en prévision des fortes températures, tous s'attèlent à terminer les travaux avant la fin de la matinée.