Fortes chaleurs : Mornant lance une opération de prévention chez les seniors

En cette période de fortes chaleurs, la santé des personnes âgées ou vulnérables est à suivre particulièrement. À Mornant (Rhône), un système de surveillance a été mis en place. En effet, une équipe a été créée pour leur rendre visite et voir si elles vont bien. À la mairie, des agents d'accueil enchaînent les coups de téléphone depuis le lancement du plan canicule. De leur côté, des citoyens se mobilisent pour répondre aux besoins de ces seniors.