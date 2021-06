Fortes chaleurs : ruée sur les ventilateurs

Avec un soleil omniprésent dès les premières heures du jour, ventilateur, rafraîchisseur ou encore brasseur d'air sont revenus en première ligne. Entre quinze et 100 euros, ils redonnent aux clients l'espoir de retrouver enfin chez soi de quoi respirer un peu mieux. Dans un magasin "Fnac Connect", les ventilateurs ont été mis en ligne avec une dizaine de jours d'avance. Avec une chaleur omniprésente de jour comme de nuit, les ventes se succèdent, accompagnées du même conseil : fermer les volets et éviter de diriger le ventilateur directement sur soi. En grandes surfaces, il y a ceux qui veulent de l'air et ceux qui veulent miser sur un autre élément : les jeux d'eau (pistolet à eau, piscine, ballon gonflable...). De leur côté, les magasins d'accessoires sont déjà en mode été et les ventes sont très ciblées. Si le prix et le bruit d'un ventilateur sont les premiers critères de choix, ces ventes anticipées sont accompagnées d'une première tendance : le ventilateur avec brumisateur intégré. Il existe également le format de poche que l'on peut emmener partout pour profiter d'un peu d'air frais à tout moment.