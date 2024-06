Fortes pluies en Italie : deux morts et un disparu

C'était la crainte des secouristes déjà mobilisés depuis 48 heures. Les corps de deux des trois jeunes disparus vendredi ont été retrouvés ce dimanche matin. Dans une vidéo filmée par des riverains, on voit le groupe peu avant sa disparition, piégé par la montée soudaine de l'eau de la rivière. Ces amis n'ont d'autres choix que de se tenir pour résister au courant. Leur seul espoir, être secouru par la grue et les cordes des pompiers. Ils sont emportés par la puissance de l'eau. Dans la région d'Udine où s'est déroulé le drame, le village de Premariacco était placé en alerte jaune crue et inondation. La plage de la rivière est interdite d'accès pour ces crues imprévisibles. La preuve avec une photo des trois amis prise quelques minutes avant leur disparition. On les voit se promener au bord d'un cours d'eau au niveau encore bas. Depuis deux jours, le pays est suspendu aux recherches des secours. Deux hélicoptères, des drones, ainsi que des dizaines de plongeurs arpentent la zone pour retrouver les disparus. À cette heure, une seule personne est encore recherchée. TF1 | Reportage J. Cressens