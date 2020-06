Fortes pluies et rafales de vent en Bretagne

Après des records d'ensoleillement pendant le confinement, la Bretagne a renoué avec sa légendaire réputation. Avec la grisaille, le vent, la pluie et le froid de ce jeudi, l'été devra attendre. Mais même si l'équivalent de deux mois de pluie est attendu dans les trois prochains jours, pas grand monde ne s'en plaint. C'est surtout la veille, dans la nuit, que les précipitations ont été les plus importantes, emportant des rafales de vent jusqu'à 80 km par heure. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 11 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.