Fortes températures : les communes protègent leurs aînés

Première visite de la journée. Madame Anne-Marie Vincent vit seule dans un appartement du centre de Villemur-sur-Tarn (Haute-Garonne). Elle connaît la conduite à tenir en cas de canicule, mais elle apprécie tout de même ces visites quotidiennes. "Ça me rassure et je trouve que c'est très utile", dit-elle. Ce mardi après-midi, il fera 35 °C à Villemur. Le thermomètre affichera 40 °C d'ici vendredi et parfois, ces visites peuvent s'avérer vital pour porter secours à des personnes âgées en difficulté. Ce mardi matin, la commune a déclenché son plan canicule : distribution de brumisateurs et de bouteilles d'eau, visites et appels quotidiens aux 35 personnes inscrites sur ce registre. "On commence aujourd'hui, on va prendre de leurs nouvelles, savoir comment ils se sentent, comment ils appréhendent la semaine", explique Karine Martinez, responsable du pôle social de Villemur-sur-Tarn. Le registre est mis à jour chaque année. Il permet d'identifier les personnes fragiles et isoler dans un vaste territoire. C'est le cas d'Equidad Bares. Ces visites l'aident à se sentir moins seule. Ce plan canicule sera maintenu toute la semaine. TF1 | Reportage P. Michel, F. Guinle