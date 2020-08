Fortnite : ils suivent des stages d'été pour briller à la rentrée

Fortnite concentre aujourd'hui 350 millions de joueurs à travers le monde. Une popularité telle que des stages ont été organisés cet été par Vitality School pour que les férus de ce jeu vidéo puissent améliorer leur niveau avant la rentrée. Entourés de joueurs professionnels et de coachs, neuf ados reçoivent pendant cinq matinées des conseils aussi bien sur la technique de jeu que sur l'hygiène de vie à suivre pour toujours rester au top de sa forme.