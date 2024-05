Foudre : ce qu'il faut avoir pour se protéger

Le terrain de foot où la foudre s'est abattue jeudi soir est précisément le type d'endroit qu'il faut fuir en cas d'orage. Une surface dégagée où tout ce qui dépasse peut être foudroyé, car l'éclair cherche toujours le chemin le plus court entre le ciel est le sol. Et si les joueurs portaient ce jeudi des crampons en métal, le risque était à lors un peu plus élevé. Il ne faut pas non plus se réfugier sous un arbre. S'il est foudroyé, vous risquez d'être blessé. Il faut évidemment sortir de l'eau, qui est le meilleur conducteur d'électricité. Et ne pas rester sous une tente, car là encore, les piquets en fer vont attirer la foudre. La voiture peut servir de refuge, car l'électricité va courir sur l'armature métallique, mais pas à l'intérieur. Et si vous êtes chez vous, fermez les fenêtres, car une partie de la décharge peut être portée par un courant d'air et traverser la maison. Dans le pays, il y a en moyenne un million d’impact de foudre par an et une centaine de personnes foudroyées. Le phénomène est donc rare, mais parfois mortel. Car si la foudre tombe sur la tête et traverse le corps en passant par la cage thoracique, c’est la crise cardiaque. TF1 | Reportage S. Pinatel, Z. Ajili