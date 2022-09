Foudre et éclairs : une nuit d'orages dans l'Hérault

Assourdissante. En pleine nuit, la foudre s'abat sur l'Hérault et fait trembler ses habitants. Pendant deux heures, plus de 2 600 impacts sont recensés dans le département, dont 200 rien que sur la ville de Montpellier. Deux habitations sont touchées sans faire de dégât. Mais à Montaud, dans le Nord du département, les habitants se réveillent ce jeudi matin encore effrayés. "Je n'ai jamais vu un orage faire comme il fait", témoigne l'un d'entre eux. Un couple a vu tomber la foudre à quelques mètres de leur maison, sur un lampadaire communal. Dans une autre rue, des gens n'ont pas eu la même chance. Ailleurs, une maison a été touchée, déclenchant un début d'incendie dans les combles. Les propriétaires sont encore sous le choc. Mais un de ses voisins a pu raconter ce qu'il a pu voir. L'incendie a été rapidement maîtrisé par les pompiers et n'a fait aucun blessé. Le ciel bleu est de retour dans l'Hérault. D'autres orages sont prévus la semaine prochaine. TF1 | Reportage A. Bacot, C. Arrigoni