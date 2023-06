Foudre : quels risques dans vos déplacements ?

Ce dimanche, instant de frayeur à Bordeaux. Alors que l’orage gronde, un tramway s’enflamme. Le feu dévore la partie haute de la rame. On distingue des voyageurs, effrayés par l’impact, qui sont parvenus à s’enfuir pendant que le panage de fumée continue de se répandre. La foudre, difficile à distinguer sur ces images de vidéosurveillance, vient de frapper quelques secondes auparavant. Ce lundi matin, le tram est toujours là et presque intact en maintenance. Comment est-ce possible ? Le responsable nous montre l’unique trace de cette scène impressionnante. Mais comment les passagers ont-ils pu sortir indemnes ? "Nos trams sont équipés de parafoudres", explique-t-il. Ce n’est pas la première fois que l’on voit ce genre d’image : des transports foudroyés en voiture ou des avions frappés par un éclair sans faire le moindre blessé. Ce n’est pas un miracle, c’est de la physique. On appelle ce concept : la cage de faraday. En clair, la foudre frappe la structure métallique étanche aux champs électriques. Le tout est envoyé vers le sol sans jamais toucher l’intérieur. TF1 | Reportage D. De Araujo, A. Vieira, N. Forestier