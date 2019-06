La foudre, un phénomène dangereux

La foudre est un phénomène dont il faut se méfier. Elle peut en effet tomber à un kilomètre, voire plus, de l'endroit où il pleut. Pour se protéger contre la foudre en cas d'orage, il ne faut pas sortir de la voiture si l'on s'y trouve. Si l'on est dans une forêt, s'abriter sous un arbre est à éviter. Si on se trouve dans endroit plat, il faut avoir le moins d'emprise possible sur le sol. Se recroqueviller est la meilleure solution pour se protéger. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/06/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.