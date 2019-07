Fougerolles, l'antre de la cerise

Depuis trois siècles, le village de Fougerolles, en Haute-Saône, est une terre de cerisiers. On y compte près de 10 000 arbres. En été, la cerise est mise à l'honneur le temps d'une fête. L'occasion pour les amateurs de faire le plein. Très apprécié pour sa chaire sucrée et sa peau tendre, ce fruit est idéal pour faire des confitures et de bons clafoutis. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.