Fournitures : les familles face à la hausse des prix

Des stylos, des feutres, de la colle... pour entrer en CP, des jumelles de six ans ne manqueront de rien. Les nouvelles fournitures sont financées grâce à l'allocation de rentrée scolaire. C'est une aide versée par l’État pour les parents aux revenus modestes. Le montant varie entre 398 à 434 euros par enfant scolarisé, âgés de six à 18 ans. Leslie est employée municipale, elle gagne 1 650 euros par mois. Avec deux filles en CP et une fille en CM2, elle a droit à 1 216 euros. Cette année, cette prime a été revalorisée de 22 euros, pas assez pour compenser l'augmentation des fournitures, plus 10% en moyenne. C'est le cas de ce paquet de feuilles blanches, par exemple, indispensable pour dessiner. Plus de 300 euros ont déjà été dépensés dans du matériel scolaire, et l'allocation palliera d'autres besoins essentiels. "La prime va bien m'aider pour pouvoir acheter tout ce qui est chaussures, sous-vêtements et puis les vêtements pour l'année", affirme Leslie. À six ans, les baskets, ça s'use vite. Une nouvelle paire tous les six mois, Leslie conserve un peu de cet argent pour plus tard. TF1 | Reportage M. Debut, E. Hassani, T. Chartier