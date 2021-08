Fournitures scolaires : comment payer moins cher ?

Cette année encore, la liste de fournitures scolaires pour Bérénice en CM1 est très longue. Mais Vanessa, sa maman, tient absolument à tenir le budget. Alors forcément, elle traque toutes les bonnes affaires dans les rayons. Après un calcul rapide, elle constate qu'acheter en lot revient moins cher. Mais ce n'est pas forcément le choix de tout le monde. Certaines familles préfèrent le vrac pour n'avoir que le nécessaire. Selon Halina Telega, gérante d'une librairie-papeterie à Tourcoing (Nord), "ça marche plutôt bien". Plus écologique, le vrac offre aussi plus de choix de couleurs. Autre idée pour alléger la facture : ne rien jeter et recycler. Dans une enseigne, on reprend aussi les anciennes calculatrices jusqu'à 25 euros et on rachète les cartables. Ces derniers seront redistribués à une association à la fin de la rentrée des classes. Enfin, si le temps le permet, pensez à comparer les prix entre magasins ou passez une commande groupée via une association de parents d'élèves.