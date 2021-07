Fournitures scolaires : les acheter avant l'été, une bonne idée ?

C'est un grand jour pour Charlotte. Avec sa mère, elle achète ses fournitures scolaires pour la rentrée. Comme tous les ans, c'est un moment crucial pour les enfants. Les parents, eux, doivent faire preuve de patience et ce n'est pas toujours facile. Pour l'instant, il n'y a pas trop de monde entre les rayons et surtout, ils sont bien remplis. "En août, on ne trouve pas forcément ce qu'on veut" ; "L'année dernière, il y avait eu un problème de choix. Quand on était arrivé, il n'y avait presque plus d'agendas", racontent des clients. C'est sûr qu'à cette période, tout le monde trouve son bonheur. Alors que l'année scolaire n'est pas encore terminée, les vendeurs misent déjà sur des produits phares. "Pokémon et Harry Potter aussi : des produits tendance. Après, il y a toujours les incontournables avec tout ce qui est Disney", explique Arnaud Bernard, responsable du rayon papeterie au supermarché Auchan à Montivilliers (Seine-Maritime). Pour les moins prévenants, ne vous inquiétez pas. Il reste encore deux mois avant la rentrée le 2 septembre.