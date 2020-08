Fournitures scolaires : les petites papeteries misent sur la qualité et le conseil

Cette année, les dépenses consacrées aux fournitures scolaires devraient augmenter de 6% selon la Confédération Syndicale des Familles. Pour dépenser moins, certains parents décident alors de s'approvisionner dans les petites papeteries. Dans la librairie "Maison Jaune" de Neuville-sur-Saône (Rhône), les clients viennent pour compléter leurs listes. Ici, on mise sur la qualité et le conseil pour résister à la concurrence des grandes surfaces.