Fournitures scolaires : on refait les courses après la rentrée

Chaque année, c'est une habitude, presque un rituel. Liste en main, il faut racheter des fournitures scolaires comme les trousses, les pinceaux, les tubes de peinture, un petit cahier de croquis, etc. Les enfants sont à peine revenus de l'école qu'il faut déjà répondre aux demandes des professeurs. "Il fallait juste deux cahiers en plus", explique une élève. "Il y a toujours des petits trucs qui manquent ou des trucs qu'on veut avoir en plus", rajoute une autre. Il n'y a pas que les élèves qui préparent leur rentrée. Les professeurs comme Lydie doivent aussi acheter des fournitures. Entre tous les articles, le plus dur est parfois de se décider. "L'agenda, je les laisse choisir", confie une mère de famille. Il faut tout de même faire attention au budget. Virginie a son astuce pour économiser. Tous les ans, les parents essaient d'anticiper les demandes. Mais il faut toujours revenir faire les courses. "On n'arrive pas à boucler tout la première fois qu'on y va", explique une mère. "Mais bon, ça fait partie du lot des corvées de la rentrée", rajoute une autre.