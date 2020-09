Fournitures scolaires : toujours quelque chose à acheter à la dernière minute

En cette période de rentrée scolaire, beaucoup de parents se précipitent aux rayons fournitures pour faire leurs achats. À Montivilliers (Seine-Maritime), c'est la course dans les allées des magasins pour obtenir les dernières fournitures scolaires. Pour beaucoup de parents, faire les courses de la rentrée reste un rituel. Si certains semblent soulagés de préparer le retour de leurs enfants à l'école, ce n'est forcément pas le cas pour ces derniers. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.