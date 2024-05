Frais abusifs : des banques condamnées à rembourser

Retirer de l'argent dans une banque qui n'est pas la vôtre, effectuer un virement, ou simplement faire une opposition sur sa carte... autant d'opérations qui ont un coût. Ce sont les fameux frais bancaires, et visiblement, leur montant vous échappe. Il faut regarder les frais en détails, car si certains sont justifiés, d'autres sont considérés comme excessifs par la Répression des fraudes. En cause, leur montant trop élevé ou le manque d'informations aux clients. Alexandra en a fait les frais et son cas est loin d'être à part. Sur 181 banques contrôlées, 39, soit une sur cinq, n'est pas en règle. Un établissement a même dû payer une amende record de 4,5 millions d'euros, en plus de l'obligation de rembourser ses clients. Suffisant pour que les banques changent leur pratique ? Pas si sûr. Souvent, ces abus concernent les clients en fragilité financière, ceux qui sont régulièrement à découvert. La loi est pourtant censée les protéger en plafonnant leur frais bancaire à 25 euros par mois. Pour éviter ces frais excessifs, au moindre doute, mettez-vous en relation avec d'autres banques, ou faites jouer la concurrence entre les établissements. TF1 | Reportage C. Diwo, J. Azoulai