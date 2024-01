Frais bancaires : comment éviter les hausses ?

Payer avec votre carte bancaire, faire opposition à un chèque, ou régler par virement, vous ne le savez pas toujours, mais ces opérations ont un prix. Et cette année, elles vont vous coûter encore plus chers. Les frais bancaires augmentent, et il semble compliqué de s'y retrouver. Ce sont ces services bancaires dont les tarifs s'envolent, comme celui de votre carte bleue, qui augmente de 2,5% en moyenne. C'est encore plus pour vos frais de tenue de compte, 3% de hausse. Résultat : une personne seule avec une offre de service limitée paye en moyenne 66 euros à l'année de frais bancaires, un couple, lui, 148 euros. Première solution pour limiter la facture, il faut comparer les offres groupées de services proposées par votre banque. Elles incluent parfois des opérations dont vous n'avez pas besoin. Faire jouer la concurrence entre les établissements bancaires ou encore vous tourner vers une banque en ligne. Encore faut-il être à l'aise avec Internet, car ces banques n'ont pas d'agences pour vous accueillir, tout se fait à distance. TF1 | Reportage L. Deschateaux, A. Gay