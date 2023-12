Frais bancaires, faites vos comptes ! Le 13H à vos côtés

Ce vendredi, on s'intéresse aux frais bancaires. Au mois de janvier, nous serons en train de recevoir notre relevé annuel. C'est un document que souvent on ne lit pas, et pourtant, on devrait parce qu'il y a de bonnes informations dedans. C'est l'occasion de regarder précisément ce qu'on nous prélève parce que les frais bancaires vont augmenter l'année prochaine. Il y a 2,4% d'augmentation et en plus, il y a de fortes disparités entre les banques. C'est aussi l'occasion de regarder s'il n'y a pas des frais abusifs. En tout cas, la banque a l'obligation de vous envoyer ce relevé annuel gratuitement. On paye en moyenne entre 150 et 200 euros de frais bancaires chaque année, c'est donc bien de faire attention. Il faut regarder plusieurs choses, notamment détecter d'éventuelles erreurs. Il faut aussi repérer des services coûteux, mais pas forcément utiles. Ce qu'il faut identifier aussi, ce sont les frais abusifs. Il y en a, alors il faut être vigilant. Si on découvre une facturation abusive, on en parle à son conseiller. Ensuite, on peut contacter le service client de sa banque. T. Coiffier