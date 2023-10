Frais bancaires, petits découverts... gros agios !

En période d'inflation, le risque d'être à découvert devient vite plus élevé. L’agio est un service autorisé par les banques, mais qui peut s'avérer très coûteux. En effet, les plus petits découverts sont souvent ceux qui vous coûtent le plus cher. Au-dessus de 400 euros de découvert, les frais sont réglementés et proportionnels. Si votre compte est à -400 pendant une semaine, vous devrez payer 1,30 euro d'agio. En dessous de ce seuil, ce sont les banques qui fixent elles-mêmes leurs tarifs. Par exemple, avec un découvert de seulement un euro, dès le premier jour, la BNP vous facture sept euros, huit pour la Caisse d'Épargne et jusqu'à seize euros à la Banque Populaire Occitane. Ce sont des montants variables, car en réalité, ces frais ne représentent pas uniquement les agios. Depuis 2020, il existe un plafond en cas de découvert. Votre banque ne peut pas vous facturer plus de 80 euros par mois. Pour les clients les plus fragiles, ce plafond s'abaisse même à 20 euros par mois maximum. TF1 | Reportage L. Kebdani, F. Couturon