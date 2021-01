Frais bancaires : que peut-on vraiment y faire ?

Bien qu'elle semble passer quelque peu inaperçue, pour votre porte-monnaie, c'est une mauvaise nouvelle. En ce début d'année 2021, les frais bancaires ont augmenté de 0,6%. Cela semble peu, mais il s'agit pourtant là de la plus forte augmentation depuis 2017. En moyenne, les Français payent donc plus de 216 euros par an à leur banque. Et de ce point de vue, vous êtes unanimes : les frais sont chers. Alors à ce prix là, sachez que vous payez en premier lieu votre carte bancaire, mais pas que. Retraits en agence, opérations en ligne ou encore frais de tenue de compte viennent s'ajouter à la liste. Par contre, l'augmentation de ce dernier peut très bien être négociée auprès des banques. Les usagers peuvent faire jouer les concurrences. En attendant, la plupart des Français estiment que des frais bancaires environnant les 100 euros seraient plus raisonnables. Certains disent même qu'il ne faudrait rien payer.