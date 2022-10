Frais, local et moins cher... la cueillette à la ferme

Une cueillette, c'est d'abord un immense terrain de jeu pour les écoliers. Mais aussi l'endroit idéal pour faire de bonnes affaires et ramasser soit même des produits de saison. En ce moment, le potiron coûte seulement sept euros pièce, le kilo de tomates est à deux euros, et les haricots verts à moins de trois euros. Ce sont des prix qui attirent forcément des clients réguliers. Certains ont fait des dizaines de kilomètres pour faire de bonnes affaires, car il est encore possible de faire baisser les prix. Là, plus vous acheter, plus le prix au kilo est attractif. Ça fera 35 euros les 26 kilos de pommes, soit 1,30 euro le kilo. C'est environ deux fois moins cher qu'en magasin. Ce client n'est pas le seul à avoir pris le réflexe, cette exploitation n'a jamais attiré autant de monde. "Cette année, nous avons eu une augmentation de notre fréquentation de l'ordre de 10 à 15%", explique Patrick De Wever, exploitant. L'autre raison du succès, c'est que les cueillettes permettent de retrouver le contact avec la nature comme là en région parisienne. TF1 | Reportage P. Ninine, J.Y. Chamblay