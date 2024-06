Fraises : c'est le moment de se régaler

Avec sa forme ronde et sa belle couleur rouge, la fraise est incontournable sur les étals du marché de la Bernerie-en-Retz. Et pas besoin d'un long discours, ce sont les clients qui en parlent. À chacun sa recette. "En nature, ou avec un fromage blanc, c'est un délice", s'exclame une habitante de Pornic (Loire-Atlantique). En ce mois de juin, avec l'abondance de fraises, les prix sont en baisse. Comptez en moyenne entre trois et cinq euros la barquette de 250 grammes pour un fruit local. Et ça tombe bien, puisque cela redonne le moral à cette commerçante. "On sort des oranges, et c'est la fraîcheur du printemps qui arrive. C'est le premier fruit nouveau qui arrive !", commente-t-elle allègrement. Sur cette exploitation de trois hectares, la récolte a commencé tardivement. "Habituellement, on peut commencer à cueillir début mai, aux alentours du 5. Cette année, on a démarré la cueillette aux alentours du 20. On a un décalage de presque trois semaines", déclare une arboricultrice de la Loire-Atlantique. Des prix attractifs et des fraises en quantité, vous avez un mois pour en profiter. TF1 | Reportage N. Hesse, R. Hellec