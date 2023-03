Fraises, il faut sauver nos producteurs

Baignées par le soleil de Provence et balayées par le mistral, les fraises de Carpentras arrivent à maturité. Sur cette exploitation, l'espagnol est la langue partagée par tous les cueilleurs. Les fruits sont français et ce sont ceux de notre voisin européen qui inquiète particulièrement Virginie Fraysse, productrice. "Il y a un emballage et de la main-d'œuvre beaucoup plus cher que chez nos voisins espagnols", explique-t-elle. Dans le Vaucluse, cela fait déjà plusieurs semaines que les fruits sont ramassés. Pourtant, sur les étals d'un supermarché situé à quelques kilomètres de là, on trouve essentiellement des fraises hispaniques. Comptez 6,99 euros le kilo, deux fois moins que nos fruits français. Une fraise plus abordable, mais le palais des consommateurs ne s'y trompe pas. Pour eux, la fraise française est meilleure. Grâce à une saison ensoleillée, les 150 producteurs du département devraient produire 7 000 tonnes de fraises cette année. Bien assez pour que vous en glissiez dans votre panier. TF1 | Reportage E. Binet, F. Miara