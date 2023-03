Fraises, lavande, des vols en plein champs

Un producteur n'en revient toujours pas. En plein milieu de son champ, 200 plants de lavandins ont disparu. Tout a été dérobé en une nuit. "C'est du jamais-vu, un tel nombre de plants volé", déclare Rémy Euloge, lavandiculteur. Dans les Alpes-de-Haute-Provence, la culture du lavandin est une économie importante. Ces plants peuvent se revendre jusqu'à dix euros l'unité dans certaines jardineries. A Salignac, les habitants sont tous surpris par ce vol inédit : "je trouve ça incroyable, plutôt que de laisser le lavandin pour avoir le plaisir d'avoir de jolis paysages"; "C'est révoltant de voir qu'on s'attaque aux agriculteurs", se désole Angélique Euloge, maire de Salignac. Le lavandiculteur a porté plainte et les gendarmes ont ouvert une enquête. A quelques kilomètres dans le Vaucluse, ils ont déjà démarré des patrouilles la nuit et le week-end. Et ce, car les vols sur les exploitations agricoles sont de plus en plus nombreux. Dans le Vaucluse, les producteurs sont inquiets à l'approche de la récolte des premières fraises. "Automatiquement, vu l'inflation des matières premières, il risque malheureusement d'y avoir des gens qui essaient de voler", raconte Christophe Charin. La mairie de Caderousse va installer des caméras de surveillance pour dissuader les pilleurs. En effet, les produits dérobés sont difficilement identifiables. TF1 | Reportage P. Lefrançois, M. Perrot, H.P. Amar