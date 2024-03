Fraises : les étals rougissent de plaisir

Au pied du mont Ventoux, là voilà enfin, la fraise de Carpentras est la star du jour. "Je suis venue de Normandie pour la déguster. J'ai fait énormément de chemin, il faut être courageuse. Ça mérite une deuxième barquette", lance une cliente. La fraise est de retour sur le marché avec deux semaines d'avance. Il est difficile de lui résister : "Y a besoin de rien rajouter. Pas de sucre, pas de crème, vous les mangez comme ça et c'est un régal" ; "Elles donnent le sourire, on change, on va vers l'été, c'est appréciable". Comptez environ dix euros le kilo, c'est quatre euros de moins que l'année dernière, alors on ne se refuse rien. À quelques pas, voilà où poussent ces petits bijoux de Provence. Après un hiver très doux, Jérôme cueille en avance la Clery, une variété au parfum sucré. "C'est un fruit fragile, du coup, bien sûr, c'est toute une récompense qu'on a maintenant à la cueillette. Les premières fraises, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire". Le fruit de tout un travail. À Carpentras, 4 000 tonnes de fraises sont produites chaque année. TF1 | Reportage S. Prez, E. Bonnot