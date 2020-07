Fraises, pêches, prunes… combien coûtent les fruits de saison cette année ?

Sur le marché de Lafrançaise, les nectarines, les pêches et les melons viennent directement du Tarn-et-Garonne. Les habitants sont friands de cette proximité, gage de qualité. Mais consommer local n'est pas toujours facile d'autant plus que cette année, les prix des fruits de saison sont à la hausse chez les grossistes. Malgré tout, certains producteurs en vente directe ont préféré baisser leur marge pour ne pas impacter les consommateurs.