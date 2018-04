Français et Australiens s'unissent pour célébrer l'ANZAC Day

Dans la nuit du mardi 24 avril au mercredi 25 avril, des milliers de personnes se sont rassemblées devant le Mémorial australien de la Grande Guerre, dans la Somme, pour célébrer le centenaire de la bataille de Villers-Bretonneux. Pour les Australiens comme pour les Français, ce jour, celui de l'ANZAC Day, est important. Le 25 avril 1918, 2 500 soldats australiens, en première ligne, mouraient sur cette même place pour empêcher la progression des Allemands vers la ville d'Amiens, centre névralgique de la logistique des Alliés. Un dévouement que des dignitaires de haut rang et des anonymes ont tenu à rendre hommage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/04/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.