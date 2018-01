Les Français sont déçus par le goût des tomates

D'après la CLCV, le goût des tomates n'a pas satisfait les Français cette année. Un fait notoire si l'on se base sur une consommation de 14 kg de tomates par an pour chaque ménage. Ce sont surtout les fruits et légumes vendus dans la grande distribution qui posent problème. À cet effet, les acheteurs préfèrent s'approvisionner sur les marchés. C'est le cas à Nantes, où les personnes sont devenues très sélectives sur les origines des produits. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.