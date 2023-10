Français disparus : la détresse d'une mère

La fille aînée d'une femme dormait chez sa grand-mère dans un kibboutz voisin lorsque l'attaque en Israël démarre. Galit Dan Jaoui, Franco-israélienne, habitante de Kissoufim, raconte toute l'histoire dans les détails. C'est le même scénario chez sa mère. Depuis leurs abris respectifs, elles communiquent. La fille de Galit Dan Jaoui lui a laissé un message vocal. Elle lui disait : "Maman, il y a du bruit dehors. Il y a un grand bruit, j'ai peur". La Française a pu être évacuée de chez elle, mais aucune nouvelle de sa fille et de sa mère, ni de sa nièce de seize ans, ou encore de son neveu de douze ans. Ce dernier a été filmé, kidnappé par des combattants palestiniens. "Je demande à la France, qui est l'amie d'Israël et qui, en même temps, a des relations avec les Palestiniens, venez nous aider !", implore Galit Dan Jaoui. Elle affirme qu'elle ne peut pas dormir et ne sait pas si sa famille dort, mange et a des toilettes. Selon elle, une soixantaine d'habitants sont portés disparus dans le kibboutz de Nir Oz. TF1 | Reportage E. Lefebvre, F. Maillard, F. Mignard