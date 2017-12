Les Français face aux défis de la conduite hivernale

À l'approche de Noël, les Français partent en vacances. La neige perturbe la circulation sur les routes. En cette période hivernale, conduire en toute sécurité sur des routes glissantes demande beaucoup d'apprentissage. Certains s'inscrivent même à des cours de conduite et pilotage sur glace. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.