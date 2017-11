La Française des jeux a lancé le grand loto de Noël

Dans les bureaux de tabac à Paris, la cagnotte la plus importante de l'histoire du loto attend son gagnant : 20 millions d'euros. De plus, un dispositif inédit a été mis en place. Les joueurs disposent d'un mois pour jouer au lieu d'une semaine et les grilles coûtent cinq euros, donc deux fois plus que d'habitude. Ce jackpot permet à la Française des jeux de donner un coup de jeune à sa loterie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.