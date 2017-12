La France a rendu hommage à Jean d'Ormesson aux Invalides

Le célèbre et attachant écrivain Jean d'Ormesson est décédé d'une crise cardiaque chez lui à 92 ans. Un hommage national lui a été rendu par la nation française et a été présidé par Emmanuel Macron dans la cour d'honneur des Invalides. Un honneur habituellement réservé aux hommes politiques ainsi qu'aux militaires, et rarement aux écrivains. L'éloge funèbre a été prononcée par le président français. Et comme symbole de cet hommage sobre, ce dernier a déposé un crayon sur le cercueil du regretté défunt. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.