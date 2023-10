France/Afrique du Sud : des Bleus prêts pour le choc

C'est un cérémonial de peu de mots, la traditionnelle remise de maillots. Chacun se lève à la vue de son numéro, sous les applaudissements du groupe. Gaël Fickou, par exemple, vivra sa 85ème sélection en bleu et n'a plus qu'une envie : "On a hâte que ça arrive, on a hâte que ça commence". Si ce dimanche matin, les Bleus se sont reposés jusqu'au déjeuner, ils ont surtout passé la semaine à se préparer. Mais le sérieux dans les exercices n'exclut pas les plaisanteries. La victime, c'est un photographe, qui s'est fait voler son appareil par l'équipe. Entre deux entraînements, il a parfois fallu les chercher. Seuls les joueurs non retenus pour le match ont été amenés. Cela jette un froid, mais sans doute pas autant que les moins 180 degrés de la cryothérapie, à laquelle s'est soumis Louis Bielle-Biarrey pendant les premiers quarts de finale samedi soir. C'est sur la table de massage que certains des Bleus ont vu l'Argentine rejoindre les demi-finales, auxquelles ils rêvent aussi d'accéder. Les Bleus sont prêts physiquement, mentalement, et collectivement. Ce soir, toute l'Hexagone les attend. TF1 | Reportage S. Millanvoye, M. Dupont