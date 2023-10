France / Afrique du Sud : la course aux dernières places

Comment distingue-t-on les supporteurs de rugby les uns des autres ? Eh bien, il y a les prévoyants, mais il y a surtout des fatalistes. Pour France / Afrique du Sud, les places en vente directe sont épuisées, reste celles revendues par des spectateurs sur le site officiel. "J'encourage les intéressés à consulter notre plateforme de revente parce que là, nous avons revendu depuis le début plus de 280 000 places, donc il faut consulter tous les jours jusqu'à 24 heures avant le match concerné", conseille Jacques Rivoal, président du comité d'organisation de la Coupe du monde de rugby 2023. Le tarif est fixé par l'organisateur, pas de spéculation. Minimum 75 euros tout en haut, 135 en catégorie 3, 210 euros un peu plus bas, et 300 euros pour les meilleures places. Alors, que vous reste-t-il comme option ? Éventuellement, la revente sur les réseaux sociaux, un sport illégal, quoique couramment pratiqué, mais c'est surtout risqué, nous dit Matthis, un spectateur en quête de billet. Évitez donc de vous faire pigeonner, le match sera aussi agréable à suivre à la télé. TF1 | Reportage S. Millanvoye, V. Abellaned