France / All Blacks, "allez les petits !"

Ils n'ont que douze ans, et ils jouent aussi leur entrée au Coupe du monde contre les All Blacks. Il n'y a même pas de peur pour ces Français. C'est le tournoi de leur vie, et ils s'y préparent depuis plusieurs années sur la pelouse de Maussane-les-Alpilles (Bouches-du-Rhône). Alors, sur le terrain, les combats sont rudes, car les Néo-Zélandais sont devant. Malgré la persévérance des Bleus, ce premier match de poule est pour les All Blacks. "On est bien même si on a perdu, c'est dommage. Mais les Bleus sont pros, ils vont faire mieux pour gagner", dit un joueur. Pour se consoler et refaire le plein d'énergie, les jeunes maussanais ont ensuite porté les couleurs de l'Hexagone en défilant dans le village avec les autres nations. C'est une cérémonie d'ouverture avant l'heure. "C'est le respect, les copains, la bonne entente, le fair-play", déclare Pierre Triboulet, entraîneur des U12. Mais ils ne perdent pas espoir de remporter leur mondial. Et surtout, ils ont un message pour leurs aînés : "allez les Bleus". TF1 | Reportage P. Lefrançois, F. Miara