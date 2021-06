France-Allemagne : 2 500 supporters français en route pour le stade de Munich

Ils font partie des quelques chanceux qui pourront encourager les Bleus dans le stade de Munich ce mardi soir. Après un an sans se voir, ces supporters auront à nouveau le plaisir de soutenir leurs joueurs préférés. "J’espère qu’on va vivre un grand moment et qu’ils vont nous ramener les trois points" ; "les derniers matchs qu'ils ont faits en stade vide, ça ne devait pas trop les encourager. Ça va leur faire du bien qu’on se déplace pour eux", expriment certains. Les longues heures de trajet permettent de bien se préparer. Avant même le départ, au petit matin, ces supporters venus du Grand Est trépignaient. Néanmoins, Covid-19 oblige, cette année, les billets sont électroniques. Alors pour aller à Munich, cette centaine de supporters a dû multiplier les formalités. Dans le bus et au stade, les masques sont obligatoires, mais cet Euro reste une fête. Tous ici espèrent que l’Équipe de France prendra son envol dès le premier match. La stratégie de ces supporters est déjà établie : faire un maximum de bruit.