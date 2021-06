France-Allemagne : la victoire vue d'un village du Pas-de-Calais

La Marseillaise est chantée en chœur dans la salle des fêtes de Ferques, petit village de 1 800 habitants. On s'est réuni pour vibrer ensemble. "Ça fait du bien ! Tout en faisant attention, ça fait du bien. Ça permet de se retrouver et c'est génial. On a envie de revivre ce qu'on a vécu en 2018", se réjouissaient les fans des Bleus. C'était "ambiance salle de foot" sur place, avec en plus le son qui palpitait, le cœur qui tambourinait et un but de l'Allemagne contre son camp. Les supporters soutiennent les Bleus évidemment, mais fin de la première période, toujours 1-0, à l'extérieur, le soleil enflammait les champs du village. La chaleur monte d'un cran à la reprise jusqu'au but de Kylian Mbappé. Mais après la joie, la déception. Le but est refusé à cause d'un hors-jeu, de quoi s'arracher la perruque. Rebelote avec le but refusé de Karim Benzema. Décidément, l’ascenseur émotionnel monte et descend. Fin du match, mais quel bonheur. A Ferques, on recommence samedi prochain pour France-Hongrie.