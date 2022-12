France/Belgique, on compare les factures "d'énergie"

En Europe, deux familles vivent à moins d'un kilomètre l'une de l'autre. Comme l'une est en Belgique et l'autre dans l'Hexagone, leurs factures d'électricité vont du simple au triple. La famille Seys habite dans le nord du pays. Sa facture d'énergie s'élève à plus de 350 euros par mois. À moins d'un kilomètre, de l'autre côté de la frontière belge, Jessies Dillies habite dans une maison plus petite. Pourtant, elle paie presque trois fois plus, avec plus de 940 euros par mois. Marie nous accueille à Leers, côté français. Sa famille a quitté la Belgique il y a trois ans et face à la flambée des prix de l'énergie, elle estime aujourd'hui avoir pris la bonne décision. En un an, sa facture a augmenté de plus d'un tiers. Si elle était restée en Belgique, la somme aurait été beaucoup plus importante. C'est le cas de Jessies de l'autre côté de la frontière. Malgré l'aide mensuelle de 200 euros pour chaque mois d'hiver, il lui reste encore 700 euros à payer. "C'est hyper stressant et j'espère que les choses vont évoluer de façon positive", témoigne-t-elle. Comment expliquer ce décalage de prix ? TF1 | Reportage T. Vartanian, M. Kouho