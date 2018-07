La France, championne du monde de football 2018 !

La France est, pour la deuxième fois de son histoire, championne du monde de football. A Paris, des dizaines de milliers de personnes se sont donnés rendez-vous pour une soirée de folie au Champ-de-Mars et sur les Champs-Elysées. Une victoire que certains ont connu en 1998 et ont le grand plaisir de partager avec leurs descendants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/07/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.