La France compte-t-elle le plus de fonctionnaires en Europe ?

C'est la quatrième journée d'action depuis le début du quinquennat. Ce 9 mai 2019, les fonctionnaires se mobilisent pour dénoncer le projet de loi qui modifierait leur statut. Avec 5,6 millions de fonctionnaires, le pays compte 89 agents publics pour 1 000 habitants. Un sur deux d'entre eux fait partie de la fonction publique de l'État, 30% dans les territoires et le reste dans les métiers de l'hôpital public. Quid du salaire moyen des fonctionnaires français par rapport à celui de ses voisins européens ?