France-Croatie : un match très particulier

Avant le match de ce mardi soir contre la Croatie, les joueurs des Bleus ainsi que les membres de l'encadrement ont été dépistés. Sur 40 personnes, seul le test de Kylian Mbappé s'est révélé positif au Covid-19. Malgré cette situation, les autres joueurs de l'équipe de France de football ne subiront pas d'autres tests. En dehors des réfectoires et des terrains d'entraînement, les masques sont obligatoires. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.