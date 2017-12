France : la formation fait partie des armes anti-chômage

En France, le taux de chômage est à son plus bas niveau depuis 2014. Selon les chiffres publiés par le ministère du Travail, il a baissé de 0,8% en novembre 2017 et de 2,4% sur trois mois. Un bilan qui peut être expliqué par le développement de formations dans le pays. De plus en plus de centres d'apprentissage ont été mis en place. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/12/2017 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.