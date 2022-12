France - Maroc : leur cœur balance

Ce mercredi soir sera la soirée franco-marocaine. Et justement, il y a des questions à ne pas poser : qui de la France et du Maroc a la meilleure équipe. Dans la famille de Bahija Toufaili, les parents sont nés au Maroc et les enfants, en France. Alors le drapeau marocain est installé dans la cuisine et les fanions bleu-blanc-rouge dans le salon. Ils seront une dizaine ce mercredi soir, des petits-enfants aux grands-parents. L'humoriste Eli Semoun sera aussi devant sa télévision. Entre deux répétitions, il avoue quand même une petite préférence : "J'aime profondément cette Équipe de France, mais je trouve que ce qui arrive au Maroc est fantastique !". Sur le marché de Montpellier, le cœur balance un peu plus côté marocain : "La France a déjà pris la Coupe, j'aimerais bien que le Maroc la prenne aussi". Dans tous les cas, ces Franco-marocains n'imaginent aucunement la victoire de l'Argentine en finale dimanche et préfèrent rêver. Soit une troisième étoile pour les Bleus soit une première étoile pour les Lions de l'Atlas. TF1 | Reportage Y. Hovine, L. Cloix, J.Y Mey