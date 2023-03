"France moche" : des constructions qui font débat

Vous connaissez sûrement Lyon pour son architecture, ses quais ou encore la basilique de Fourvière. Mais Lyon et sa région, ce ne sont pas que ces endroits-là. Voici l'un des endroits qui reçoit la palme de la laideur : une sculpture giratoire située à Villeurbanne, l'œuvre d'un artiste français. À l'origine de ce classement, le compte twitter "La France moche". Il répertorie les lieux considérés comme les lieux les plus hideux de l'Hexagone. Deuxième victime à Lyon, l'imposant tunnel de Fourvière, bien connu des vacanciers qui prennent la route du Sud. Il y avait sans doute mieux à faire comme entrée de ville. Autre cible, la cité des Étoiles à Givors, construite à flanc de colline. Cette dernière détient le label patrimoine du XXe siècle. Certains la surnomment "la favela de Givors", d'autres estiment que cet ensemble d'immeubles a mal vieilli, mais ici, on y est très attaché. À Lyon et partout dans la métropole, qu'importent les détracteurs nous disent les habitants, leur région reste la plus belle à leurs yeux. TF1 | Reportage N. Hadj Bouziane, S. Thizy, C. Buisine