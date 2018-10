La France participe pour la première fois aux castells de Catalogne

Le castell est une manifestation culturelle traditionnelle catalane. L'objectif étant d'ériger la tour humaine la plus haute possible grâce au travail collectif et à une organisation bien ficelée. Tous les deux ans, dans les arènes de Tarragone, les meilleures équipes s'affrontent. Et pour la première fois en 2018, les Français ont participé à cette incroyable démonstration d'équilibre. Au total, 70 membres de la Colla de Paris ont fait le déplacement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.