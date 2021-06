France-Portugal : 7 500 supporters français à Budapest

Au cœur de Budapest, les supporters des Bleus se font entendre : "On croit à la victoire pour ce soir". Et les Portugais ne sont jamais loin pour les répondre : "Le Portugal et la France sont deux équipes extraordinaires. Les deux ont des joueurs incroyables, mais j'espère que le Portugal va gagner". La température de 35 °C n'a pas freiné les plus motivés. Venus en voiture ou en vanne, tous sont impatients. D'ailleurs, certains ont roulé toute la nuit pour être au rendez-vous. En attendant le match, certains découvrent Budapest et d'autres prennent des forces en testant la spécialité locale. Devant l'hôtel des joueurs, les supporters sont là pour les encourager. "On est bouillant, on attend que ce soir", "Ça leur donne un peu de peps avant de partir de l'hôtel. Allez les Bleus et puis on est à fond derrière eux", lancent-ils. Et même les plus jeunes comptent bien donner de la voix ce mercredi soir.